Статистика коронавируса в Украине на 8 июля: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

За прошедшие сутки медики отчитались о 926 случаях выздоровления от COVID-19 и 807 новых инфицированных

По состоянию на 8 июля по Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавируса и 926 случаев выздоровления от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего же, с начала эпидемии в стране, зафиксировано 50 414 случаев инфицирования и 1 306 летальных исходов (23 – за сутки). 23 119 человека выздоровело от COVID-19.

Сейчас официально COVID-19 по стране болеют 25 989 человек, по состоянию на 7 июля их число составляло 26 131 человек. На госпитализации лежат 4039 человек, 91 – подключен к аппарату ИВЛ.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

За сутки методом ПЦР исследовано 13 568 образцов. Всего же таким методом медики исследовали 745 313 образцов, методом ИФА – 298 298.

Статистика по регионам:

Львовская область – 6 562 заболевших (117 за сутки);

Киев – 5 779 (114);

Черновицкая – 5 051 (19);

Ровенская – 4 304 (76);

Закарпатская – 3 533 (75);

Киевская – 2 853 (44);

Волынская – 2 825 (37);

Ивано–Франковская – 2 797 (53);

Харьковская – 2 466 (50);

Тернопольская – 2 142 (34);

Винницкая – 2 002 (23);

Одесская – 1 984 (65);

Житомирская – 1 484 (15);

Днепропетровская – 1 120 (4);

Хмельницкая – 863 (21);

Донецкая – 713 (27);

Черкасская – 695 (17);

Кировоградская – 664 (1);

Запорожская – 599 (1);

Черниговская – 578 (2);

Николаевская – 463 (2);

Полтавская – 326 (2);

Сумская – 323 (2);

Херсонская – 201 (5);

Луганская – 87 (2).