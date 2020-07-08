Статистика коронавируса в Украине на 8 июля: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших
За прошедшие сутки медики отчитались о 926 случаях выздоровления от COVID-19 и 807 новых инфицированных
По состоянию на 8 июля по Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавируса и 926 случаев выздоровления от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего же, с начала эпидемии в стране, зафиксировано 50 414 случаев инфицирования и 1 306 летальных исходов (23 – за сутки). 23 119 человека выздоровело от COVID-19.
Сейчас официально COVID-19 по стране болеют 25 989 человек, по состоянию на 7 июля их число составляло 26 131 человек. На госпитализации лежат 4039 человек, 91 – подключен к аппарату ИВЛ.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.
За сутки методом ПЦР исследовано 13 568 образцов. Всего же таким методом медики исследовали 745 313 образцов, методом ИФА – 298 298.
Статистика по регионам:
Львовская область – 6 562 заболевших (117 за сутки);
Киев – 5 779 (114);
Черновицкая – 5 051 (19);
Ровенская – 4 304 (76);
Закарпатская – 3 533 (75);
Киевская – 2 853 (44);
Волынская – 2 825 (37);
Ивано–Франковская – 2 797 (53);
Харьковская – 2 466 (50);
Тернопольская – 2 142 (34);
Винницкая – 2 002 (23);
Одесская – 1 984 (65);
Житомирская – 1 484 (15);
Днепропетровская – 1 120 (4);
Хмельницкая – 863 (21);
Донецкая – 713 (27);
Черкасская – 695 (17);
Кировоградская – 664 (1);
Запорожская – 599 (1);
Черниговская – 578 (2);
Николаевская – 463 (2);
Полтавская – 326 (2);
Сумская – 323 (2);
Херсонская – 201 (5);
Луганская – 87 (2).