В "Борисполе" будет лаборатория, которая определит COVID-19 за два часа, – Ляшко

По словам главного санврача, Украина интегрирована в глобальный тренд возобновления путешествий, поэтому МОЗ сделает все возможное, чтобы эта сфера работала и приносила результаты

В аэропорту Борисполь создается лаборатория, которая позволит за два часа протестировать человека на коронавирус. Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интревью изданию Гордон.

По его словам, Кабмин уже принял решение разрешить въезд в Украину из стран т.н. "красной зоны". Но для этого въезжающему нужно в течение 48 часов сдать отрицательный ПЦР-тест.

"Параллельно мы прилагаем усилия для того, чтобы создать лабораторию в аэропорту Борисполь, которая будет давать результат всем прибывшим из "красной зоны" через два часа после прилета", – сказал он.

Также Ляшко отметил, что Украина интегрирована в глобальный тренд возобновления путешествий, ведь это напрямую влияет на развитие авиа- и турбизнеса. "Со стороны МОЗ мы делаем все возможное, чтобы эта сфера работала и приносила результаты", – добавил главный санврач.

19 июня авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирус. По словам президента МАУ Евгения Дыхне, пока авиакомпания будет использовать лабораторию для тестирования экипажей МАУ.

Мощность лаборатории – 96 образцов за один раз. Время выполнения анализа – 3 часа, для тестирования на антитела – 86 тестов, по часу на каждый. Есть также опция срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.