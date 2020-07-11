Статистика коронавируса в Украине на 11 июля: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших
Сегодня медики отчитались о 861 случае выздоровления и 800 случаях инфицирования коронавирусом
По состоянию на 11 июля в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавируса, за сутки – 800 новых инфицированных. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Уже несколько дней на неделе суточное количество выздоровевших превышает количество заболевших COVID-19 (861 случай против 800). Такие же показатели медики озвучивали 8 июля (926 случаев против 807) и 10 июля (1016 случаев против 926).
Тогда же, 10 июля, 1016 выздоровевших за сутки стали рекордным показателем с начала эпидемии коронавируса в Украине.
Общее количество выздоровевших от COVID-19 на 11 июля достигает 25 661 человек. Количество летальных исходов на 11 июля – 1 372, за сутки – 27.
Наибольший прирост новых случаев зафиксировали в Киеве (+125), Львовской области (+119) и в Закарпатской области (+108).
Статистика по регионам:
Львовская область – 6 882 заболевших (119 за сутки);
Киев – 6 115 (125);
Черновицкая – 5 117 (21);
Ровенская – 4 520 (66);
Закарпатская – 3 842 (108);
Киевская – 2 986 (46);
Волынская – 2 987 (55);
Ивано–Франковская – 2 971 (56);
Харьковская – 2 621 (44);
Тернопольская – 2 217 (43);
Винницкая – 2 081 (21);
Одесская – 2 141 (33);
Житомирская – 1 521 (9);
Днепропетровская – 1 140 (3);
Хмельницкая – 888 (7);
Донецкая – 758 (7);
Черкасская – 738 (13);
Кировоградская – 670 (-);
Запорожская – 612 (2);
Черниговская – 594 (2);
Николаевская – 477 (10);
Полтавская – 331 (1);
Сумская – 337 (5);
Херсонская – 204 (1);
Луганская – 93 (3).