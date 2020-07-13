Статистика коронавируса в Украине на 13 июля: число зараженных снизилось до 612 человек

Суточная заболеваемость снижается третий день подряд.

В Украине по состоянию на 13 июля, заразились коронавирусом 612 человек (сутками ранее – 678). За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее – 11), выздоровели – 385 (457). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Отметим, что суточная заболеваемость снижается третий день подряд.

Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 54 133 человека. Умерли 1398 больных COVID-19. Выздоровели 26 503 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 104, Ровенской области – 99, Закарпатской области – 79, Киеве – 56.

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 2 122 заболевших (+25 за сутки);

– Волынская область – 3 071 (+29);

– Днепропетровская область – 1 144 (0);

– Донецкая область – 759 (0);

– Житомирская область – 1 542 (+10);

– Закарпатская область – 3 988 (+79);

– Запорожская область – 622 (+1);

– Ивано-Франковская область – 3 071 (+42);

– Кировоградская область – 674 (+1);

– Киев – 6 238 (+56);

– Киевская область – 3 068 (+42);

– Львовская область – 7 107 (+104);

– Луганская область – 93 (0);

– Николаевская область – 482 (+1);

– Одесская область – 2 208 (+34);

– Полтавская область – 334 (+3);

– Ровненская область – 4 697 (+99);

– Сумская область – 341 (+1);

– Тернопольская область – 2 260 (+29);

– Харьковская область – 2 677 (+28);

– Херсонская область – 204 (0);

– Хмельницкая область – 908 (0);

– Черновицкая область – 5 161 (+21);

– Черкасская область – 754 (+6);

– Черниговская область – 608 (+1).

В Украине по состоянию на 12 июля было зафиксировано 678 инфицированных (11 июля – 800), 11 человек умерли, а еще 457 выздоровели.