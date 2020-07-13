Рада перенаправила 1,26 млрд грн на местные выборы, но сами выборы пока не назначены

Средства на выборы взяли из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Депутаты на внеочередном заседании 13 июля приняли во втором чтении законопроект №3712, который вносит изменения в закон о госбюджете-2020 с целью финансирования местных выборов, намеченных на осень этого года.

Они также должны были принять постановление, которым проведение выборов было бы назначено на 25 октября.

Но президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады проект этого постановления (№3809). Причиной стало то, что там вообще "забыли" написать о выборах в местные советы, а только в областные.

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти оперативно пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию, но не успел до начала работы Рады.

Напомним, Кабмин отозвал проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. По неофициальной информации, причиной отзыва стала "техническая ошибка". Проект будет доработан и внесен повторно.