Женщина выдала себя за вдову погибшего на Донбассе воина и получила 1,2 млн грн, – Офис генпрокурора

Обвинительный акт против злоумышленницы уже направлен в суд

В Кировоградской области женщина выдала себя за жену погибшего на Донбассе украинского военного и получила 1,2 млн грн компенсации от государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, денщина воспользовалась затруднительным положением, в котором оказалась сестра погибшего, и предложила похоронить военного по месту его проживания.

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Впоследствии, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями сотрудников горсовета, псевдовдова получила справки с недостоверными сведениями о том, что она действительно состояла в гражданском браке с погибшим и что он воспитывал ее ребенка.

На основании этих справок суд и признал женщину членом семьи погибшего военного, что и позволило ей получить компенсацию от государства.

Обвинительный акт против женщины уже направлен в суд. Производство было открыто по ч.4 ст .190, ч.4 ст.358 УК (крупное мошенничество и использование поддельных документов).