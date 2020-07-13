Женщина выдала себя за вдову погибшего на Донбассе воина и получила 1,2 млн грн, – Офис генпрокурора
Обвинительный акт против злоумышленницы уже направлен в суд
В Кировоградской области женщина выдала себя за жену погибшего на Донбассе украинского военного и получила 1,2 млн грн компенсации от государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, денщина воспользовалась затруднительным положением, в котором оказалась сестра погибшего, и предложила похоронить военного по месту его проживания.
Впоследствии, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями сотрудников горсовета, псевдовдова получила справки с недостоверными сведениями о том, что она действительно состояла в гражданском браке с погибшим и что он воспитывал ее ребенка.
На основании этих справок суд и признал женщину членом семьи погибшего военного, что и позволило ей получить компенсацию от государства.
Обвинительный акт против женщины уже направлен в суд. Производство было открыто по ч.4 ст .190, ч.4 ст.358 УК (крупное мошенничество и использование поддельных документов).