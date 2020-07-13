Женщина выдала себя за вдову погибшего на Донбассе воина и получила 1,2 млн грн, – Офис генпрокурора

Женщина выдала себя за вдову погибшего на Донбассе воина и получила 1,2...

Фото: podrobnosti.ua

Обвинительный акт против злоумышленницы уже направлен в суд

В Кировоградской области женщина выдала себя за жену погибшего на Донбассе украинского военного и получила 1,2 млн грн компенсации от государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, денщина воспользовалась затруднительным положением, в котором оказалась сестра погибшего, и предложила похоронить военного по месту его проживания. 

Впоследствии, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями сотрудников горсовета, псевдовдова получила справки с недостоверными сведениями о том, что она действительно состояла в гражданском браке с погибшим и что он воспитывал ее ребенка.

На основании этих справок суд и признал женщину членом семьи погибшего военного, что и позволило ей получить компенсацию от государства. 

Обвинительный акт против женщины уже направлен в суд. Производство было открыто по ч.4 ст .190, ч.4 ст.358 УК (крупное мошенничество и использование поддельных документов).