Гидроксихлорохин исключили из протокола лечения детей и тяжелых пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения исключило препарат "Гидроксихлорохин" из протокола лечения тяжелых больных коронавирусом, а также детей.

Об этом заявила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Минздрав оставил возможным использование данного препарата для пациентов средней тяжести.

"Будет исключен "Лопинавир", "Ритонавир", а также будет расширена возможность применения "Ремдисивира". Также исключен "Гидроксихлорохин" из протокола предоставления помощи пациентам с тяжелым течением COVID-19 и детям", – сказала она.

По ее словам, в стандарт предоставления медицинской помощи при коронавирусе будет включен "дексаметазон" и приложение с антикоагулянтной терапии.

Обновленный протокол лечения коронавирусной инфекции будет обнародован в ближайшее время.

Над обновлением протокола лечения COVID-19 работает 31 эксперт.

Напомним, гидроксихлорохин с начала пандемии рассматривался как один из препаратов, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19. В частности, его активно рекламировал президент США Дональд Трамп. Гидроксихлорохин также включили в протокол лечения коронавируса в Украине, который приняли 2 апреля.

Однако в последнее время разные исследования по всему миру показали низкую эффективность препарата, который при этом вызывает серьезные осложнения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США предупредило еще в апреле, что лекарство может вызвать проблемы с сердцем. В Бразилии также были остановлены исследования гидроксихлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

В опубликованном исследовании в журнале The Lancet говорится, что госпитализированные с COVID-19, которые принимают гидроксихлорохин, подвергаются более высокому риску возникновения проблем с сердцем и даже могут с большей вероятностью умереть, чем те, кто не получает такого лечения.

27 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что рабочая группа в ближайшее время рассмотрит вопрос исключения гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19.

В США уже исключили гидроксихлорохин из списка препаратов от COVID-19.