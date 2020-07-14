Зеленский из-за убийства медика боевиками отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ и замглавы ОП

В Офисе президента сообщили, что Зеленский держит ситуацию под личным контролем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", – заявил президент.

Он также подчеркнул, что убийство украинских военных, которые эвакуировали тело погибшего, – "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретно умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", – сообщил Зеленский.

Президент отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и замглавы Офиса президента Романа Машовца. Они должны изучить обстоятельства обстрела.

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, 13 июля на Донбассе во время эвакуации тела погибшего украинского бойца оккупанты убили военного медика. Получив подтверждение режима "Тишина", группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. Они не успели дойти до тела умершего несколько метров, когда боевики открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик взялся помогать раненому. В этот момент боевики вновь начали обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

14 июля в утренней сводке штаба ООС сообщалось, что тела украинских защитников до сих пор находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.