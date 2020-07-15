ВАКС снял арест с имущества Богатыревой: ей вернули золотой слиток, иконы и вазочку для конфет

Суд принял такое решение в связи с тем, что у фигуранта дела отсутствует статус подозреваемого.

Высший антикоррупционный суд снял арест с имущества экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой из-за отсутствия у нее статуса подозреваемой. Таким образом ВАКС поддержал ходатайство адвоката экс-главы Минздрава.

Решение опубликовано в Государственном реестре судебных решений Украины.

Отмечается, что среди имущества, с которого сняли арест, оказались 30 850 гривен, 1650 евро и 1500 долларов наличными, золотой слиток 999,9 пробы весом 2,5 грамма, серебряные дароносицы с ртутной позолотой и гравировкой, семь икон, картина с изображением рождения Иисуса Христа, несколько памятных монет, значок "Партия регионов" и вазочка для конфет.

Отметим, Богатыреву обвиняли в растрате 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулина.

19 сентября 2016 года стало известно, что Интерпол снял экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву с международного розыска. 28 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции.

Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения залога в 6 млн. Залог за Богатыреву внес народный депутат Вадим Новинский. В июне ВАКС отменила меру пресечения Раисе Богатыревой.