К 2100 году в Украине останется 17,55 млн человек, а в мире 8,8 млрд, – исследование

Международная группа ученых провела масштабное исследование и выяснила, что к концу века численность населения будет на 2 млрд человек меньше, чем прогнозирует ООН.

В 2100 году на Земле будут проживать 8,8 млрд человек, что на 2 млрд человек меньше текущих прогнозов ООН, которые составляют 10,9 млрд человек. Такие результаты были получены в рамках крупного исследования, которое проанализировало уровни рождаемости и старения населения в мире. Об этом сообщает The Guardian.

К концу столетия численность населения в 183 из 195 стран мира, за исключением притока иммигрантов, упадет ниже порога замещения поколений, необходимого для поддержания численности населения, пишет международная группа исследователей в научном журнале Lancet.

По их подсчетам, в 23 странах мира, включая Японию, Таиланд, Испанию и Украину, численность населения сократится на 50% и более. По данным исследования, в Украине в 2017 году проживало 44,69 млн человек, а в 2100 году останется 17,55 млн человек. Число китайцев сократится с 1,4 млрд человек до 730 млн человек за 80 лет.

В то же время в странах Африки и к югу от Сахары численность населения в три раза увеличится примерно до 3 млрд человек, при этом одна Нигерия в 2100 году увеличит населений до 800 млн человек. Она будет уступать лишь Индии, где в 2100 году будет проживать 1,1 млрд человек.

"Эти прогнозы являются хорошими новостями для окружающей среды, означая меньшую нагрузку на системы производства продуктов питания и более низкие выбросы углерода, а также значительный экономические возможности для некоторых частей Африки к югу от Сахары", – говорит ведущий автор исследования Кристофер Мюррей из Университета Вашингтона.

"Тем не менее, большинство стран за пределами Африки столкнутся с сокращением рабочей силы и инверсией демографических пирамид, что будет иметь глубокие негативные последствия для экономики", – добавляет исследователь.

Ученые пришли к выводу, что для стран с высоким уровнем дохода в этой категории наилучшим решением для поддержания уровня населения и экономического роста станут гибкая иммиграционная политика и социальная поддержка семей, которые хотят детей.

"Перед лицом сокращения населения существует реальная опасность, что некоторые страны могут рассмотреть политику, ограничивающую доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья, и это будет иметь разрушительные последствия. Крайне важно, чтобы свобода и права женщин стояли во главе повестки дня каждого правительства в области развития", – отмечает Мюррей.

Также необходимо пересмотреть работу социальных служб и системы здравоохранения, которые должны приспособиться к более пожилому населению.

По данным исследования, по мере сокращения рождаемости и увеличения продолжительности жизни во всем мире число детей в возрасте до 5 лет сократится более чем на 40%: с 681 млн в 2017 году до 401 млн в 2100 году.

Таким образом, 2,37 млрд человек, более четверти населения планеты, будут старше 65 лет. Число людей в возрасте старше 80 лет увеличится с 140 млн до 866 млн человек.

Резкое сокращения численности и доли населения трудоспособного возраста также создаст огромные проблемы для многих стран.

"Общества будут бороться за рост с меньшим количеством работников и налогоплательщиков", – говорит профессор Института показателей и оценки здоровья (IHME) Стейн Эмиль Воллсет.

Например, число людей трудоспособного возраста в Китае резко сократится с 950 млн в настоящее время до 350 млн человек к концу столетия. Падение составит 62%.

Прогнозируется, что падение таких показателе в Индии будет менее резким – с 762 млн до 578 млн человек. А в Нигерии активная рабочая сила увеличится с 86 млн сегодня до более 450 млн к 2100 году.

Из-за подобных тектонических сдвигов в демографии также изменится экономическое влияние в мире. К 2050 году ВВП Китая превзойдет валовый внутренний продукт США, но к 2100 году вернется на второе место.

ВВП Индии займет третье место в мире, а Япония, Германия, Франция и Великобритания останутся в десятке крупнейших экономик мира.

По прогнозам, Бразилия опустится с 8-го на 13-е место, а Россия с 10-го на 14-е место. Италия и Испания снизятся с 15 на 25 и 28 место соответственно.

Индонезия может стать 12-й по величине экономикой в мире, в то время как Нигерия, которая в настоящее время занимает 28-е место, по прогнозам, выйдет в первую десятку.

"К концу столетия мир станет многополярным, и доминирующими державами станут Индия, Нигерия, Китай и Соединенные Штаты", – говорят ученые.

До настоящего времени ООН прогнозировала 8,5 млрд человек в 2030 году, 9,7 млрд человек в 2050 году и 10,9 млрд человек в 2100 году.