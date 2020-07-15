В соцсетях предполагают, что выпасть у Марички Падалко мог временный зуб. Такие обычно ставят перед установкой постоянного

У ведущей ТСН Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб, но, несмотря на это, она продолжила зачитывать новости.

На ролике видно, как ведущая подхватила выпавший зуб рукой, извинилась и невозмутимо продолжила работать.

В соцсетях предполагают, что выпасть у ведущей мог временный зуб – их обычно ставят перед установкой постоянного.

В Instagram на странице ведущей пользователи восхищаются выдержкой и профессионализмом Марички Падалко. "Сохранять достоинство в любой ситуации – талант", – говорится в одном из комментариев.