Пожар в "Токио Стар": в аэропорту задержали совладельца отеля, который был в розыске

В аэропорту Одессы задержали одного из фигурантов дела о пожаре в гостинице "Токио Стар" в августе 2019 года. Он был объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина является бывшим директором одесского отеля, которого разыскивали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным "Думской", в аэропорту был задержан главный инженер и совладелец Сергей Дурач. По словам партнера задержанного Вадима Черного, который тоже проходит по этому делу, Дурач вернулся в Украину, зная о том, что находится в розыске. Виновным в случившемся он себя не считает.

Напомним, в ночь на 17 августа 2019 года в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали.