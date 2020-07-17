Статистика коронавируса в Украине на 17 июля: третий день более 800 новых случаев
Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 132, Ровенской области – 88, Киев – 76.
В Украине по состоянию на 17 июля, заразились коронавирусом 809 человек (сутками ранее – 848). За сутки умерли 11 пациентов (днем ранее – 18), выздоровели – 838 (800). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 57 264 человека. Умерли 1456 больных COVID-19. Выздоровели 29 769 пациентов.
Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 132, Ровенской области – 88, Киев – 76.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. yаселения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.
Сейчас госпитализированы 3867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 15095 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 454 пациента.
Заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработников выздоровели.
За сутки исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854064 образцы и ИФА 420369 образцов.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 2 253 заболевших (32 за сутки);
– Волынская область – 3 188 (41);
– Днепропетровская область – 1 174 (11);
– Донецкая область – 781 (5);
– Житомирская область – 1 580 (11);
– Закарпатская область – 4 229 (63);
– Запорожская область – 658 (16);
– Ивано-Франковская область – 3 309 (67);
– Кировоградская область – 677 (2);
– Киев – 6 689 (76);
– Киевская область – 3 184 (40);
– Львовская область – 7 754 (132);
– Луганская область – 100 (2);
– Николаевская область – 504 (6);
– Одесская область – 2 435 (60);
– Полтавская область – 347 (4);
– Ровненская область – 4 940 (88);
– Сумская область – 352 (4);
– Тернопольская область – 2 358 (21);
– Харьковская область – 2 909 (64);
– Херсонская область – 207 (1);
– Хмельницкая область – 942 (12);
– Черновицкая область – 5 262 (30);
– Черкасская область – 800 (17);
– Черниговская область – 632 (4).