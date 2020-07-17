Игорь Завадский уже почти неделю находится в реанимации Бердянска.

У аккордеониста, заслуженного артист Украины Игоря Завадского, которого ранее обвиняли в педофилии, диагностировали четвертую стадию СПИДа.

Об этом сам артист написал в Fаcebook.

По словам музыканта, он уже почти неделю находится в реанимации Бердянска. Сначала врачи подозревали коронавирус, но тест оказался отрицательным.

"У меня четвертая стадия СПИДа. Предположительное заражение семь-восемь лет назад", – признался аккордеонист.

Завадский отметил, что в то время, когда он, скорее всего, мог заразиться ВИЧ, он находился в тюрьме, и там ему могли случайно или специально занести вирус имуннодефицита человека.

"Я был в тюрьме. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ. Лечение от него началось уже сегодня. Семь капельниц в день с сильнейшими антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало 4-й стадии. Я похудел на 10 килограммов", – рассказал он.

Завадский сообщил в другом посте позже, что его состояние ухудшается.

"Был приступ рвоты и кашля, всего вывернуло наизнанку. После этого, в 22.20 примерно, наполовину онемели пальцы правой руки", – заявил музыкант.

Он попросил свое окружение помочь его другу Андрею.

"У меня огромная просьба ко всем, кто со мной в эту трудную минуту, – создать моему самому близкому человеку Андрею наилучшие условия жизни. Помогать ему во всем (обычно он сам всем помогает). Это единственный в мире человек, которого я любил как друга и брата всю жизнь. Я не успел переписать на него квартиру, хотя мы оба прописаны в моей квартире", – отметил Завадский.

Также он попросил позаботиться о своем коте.

В 2014 году Игорь Завадский был приговорен Подольским районным судом Киева к 13 годам лишения свободы. В июне 2016 года Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки.