Сегодня, 17 июля, у села Наливайковка Киевской области разбился легкомоторный самолет учебной школы Aviation Group. Об этом сообщает ГСЧС.

Самолет упал в поле и загорелся. Через полчаса после того, как в ГСЧС поступила информация о происшествии, возгорание потушили. На месте работали 10 пожарных и 2 единицы техники.

В самолете во время находились два человека, их жизни ничего не угрожает. Погибших нет.