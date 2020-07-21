Зеленский заявил, что контролирует ситуацию с заложниками в Луцке

Террорист заявил в соцсетях о "недовольстве системой". К операции подключилась Служба безопасности Украины.

Владимир Зеленский отреагировал на захват заложников в автобусе в центре Луцка.

Президент заявил, что держит ход событий под личным контролем, сообщается на официальном Telegram-канале главы государства.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - заявил Зеленский.

Как сообщил у себя в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже вылетел в Луцк для координации действий правоохранителей.

Известно также, что захвативший автобус мужчина опубликовал в соцсети Twitter пост с недовольством системой. Об этом заявил начальник областного управления полиции Юрий Крошко на трансляции, которую ведет МВД на своей странице в Facebook.

"Сейчас мониторится соцсеть. Никакие требования в его аккаунте не освещены, просто общие фразы, недовольство системой, не указано какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним, он не взял в очередной раз трубку, чтоб уточнить требования", – отметил Крошко.

Правоохранители пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города – прилегающая территория перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Ранее стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками. При себе неизвестный имеет взрывчатку и оружие.