Светофор для коронавируса. Кабмин продлил карантин в Украине и изменил его формат

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, карантин в стране продлится до 31 августа. Протекать августовский карантин будет по новым правилам.

Цветовая дифференциация областей

В зависимости от распространенности заболевания коронавирусом, регионы могут быть отнесены к «красной», «оранжевой», «желтой» или «зеленой» зоне (по убыванию). Так, регионы, где заболеваемость коронавирусом наблюдается самая высокая, будут считаться «красной» зоной. Регионы, где коронавирус распространен значительно – это зона «оранжевая» или «желтая». Регионы с минимальной заболеваемостью будут отнесены к «зеленой» зоне.

Помимо этого, цветоделение будет принято и для небольших административных единиц – районов и населенных пунктов.

В каждой зоне будут действовать специфические правила, которые можно усиливать или смягчать в зависимости от эпидемической обстановки.

Органы местного самоуправления в «оранжевой» и «красной» зонах могут самостоятельно вводить дополнительные органичения в пределах своей компетенции.

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Есть и ряд ограничений, которые обязательны для всех регионов.

Требования «зеленой» зоны:

В общественных зданиях и транспорте – маска или респиратор

Проведение массовых мероприятий – не больше 1 человека на 5 кв. метров

Кинотеатры – заполнение на 50%

Перевозка пассажиров – только на сидячих местах.

В «желтой» зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, кто оказывает услуги кризисно.

В «оранжевой» зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы), кроме отелей

Деятельность развлекательных учреждений, ресторанов в ночное время

Плановая госпитализация в больницах

Спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры

Прием новых смен в детские лагеря

Ограничения для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. метров и не более 100 человек.

В «красной» зоне запрещается:

Работа общественного транспорта

Посещение учреждений образования

Деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Решение о присвоении цвета зоны будет раз в 5 дней пересматривать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Документ также регулирует правила пересечения границы. Для прибывших из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис. Для стран из «красной зоны» – полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Подробности – на сайте

Постановление "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 г. № 641 обнародовано на Правительственном портале.