"Не более 480 больных в сутки". Ляшко рассказал, когда Европа откроет границы для украинцев

Главный санврач напомнил, что в последние дни в стране регистрируются 800-1000 случаев в день.

Европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки.

Об этом на встрече с Европейской бизнес ассоциацией сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

По его словам, многое зависит именно от украинцев.

"Если мы все дисциплинированно наденем маски, перестанем посещать места массового скопления людей, это значительно повлияет на статистику, мы сможем перейти на статистику 24 (активных случая COVID-19, – ред.) на 100 тысяч населения за две последние недели. Чтобы к этой цифре прийти, нам надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что в последние дни в стране регистрируются 800, 900, 1000 случаев в день. В частности, по состоянию на утро 28 июля в Украине зафиксировано 919 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 807).

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее назвал такое же условие открытия границ ЕС для украинцев.

Отметим, украинцы с 30 июля смогут въезжать в Болгарию при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.