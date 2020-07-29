Мэрия Умани просит проверить информацию о торговле в Израиле "пропусками в Украину"

В связи с вероятным запретом на въезд в Украину паломников на Рош Ха-Шана, в Израиле якобы предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

Мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что в исполком Уманского горсовета поступило электронное письмо, в котором говорится, что в израильской прессе появились объявления, что можно получить "вид на жительство за 500 долларов или разрешение на въезд на три месяца за 330 долларов". "Обращаюсь к Государственной миграционной службе Украины с просьбой разъяснить ситуацию", – сказал мэр в своем видеообращении.

Также он попросил Министерство иностранных дел официально подтвердить или опровергнуть изложенную в письме информацию.

Напомним, ранее Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.

В МИД Украины 9 июля пришли к мнению, что приезд десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для проведения празднования в традиционном формате является невозможным, поэтому следует разработать альтернативные формы.

17 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что правительство всесторонне рассмотрит вопрос о возможности приезда этой осенью паломников-хасидов и примет взвешенное решение.

В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18–20 сентября.