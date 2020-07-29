Мировой банк (World Bank) выделяет скорость подключения к сетям как один из элементов инвестиционной привлекательности страны. Но Украина в этом рейтинге - на 64 месте из 190 стран.

Уменьшение затрат на присоединение к электрическим сетям станет сигналом для промышленности и инвесторов, но это возможно только при условии внедрения RAB-тарифа. Об этом рассказал юрист, партнер ЮК Dentons Максим Сысоев, который специализируется на реализации проектов в области традиционной и альтернативной энергетики

"Внедрения RAB-тарифа очень помогло бы и повлияло бы на приход инвесторов на украинский рынок. Инвесторы были бы готовы инвестировать в облэнерго на самом деле, но из-за того, что с тарифом нет ясности (с RAB), то не понятна рентабельность этих проектов", - отметил эксперт.

По его словам, Мировой банк (World Bank) выделяет скорость подключения к сетям как один из элементов инвестиционной привлекательности страны. Но Украина в этом рейтинге - на 64 месте из 190 стран.

"И один из тех показателей, которые не дают вырваться вперед, – это подключение в сетям. И простота, и скорость процедуры. Многие бизнесмены говорят, что одна из причин, почему в Украине к сетям подключиться непросто – это потому что они очень старые и изношенные на 80% по стране, построены в 70-х годах 20 века. И под новый объект нужно фактически строить сети, а это – недешевое удовольствие", - подчеркнул Максим Сысоев.

По словам Сысоева, сейчас есть спрос на подключение объектов зеленой энергетики, но многие предприниматели не могут подключиться, поскольку пропускная способность сетей достаточно низкая, а стоимость усиления или даже постройки новых сетей – высокая.

"Подключиться к сетям в хорошем состоянии в Евросоюзе требует меньше затрат, чем у нас, где нужна реконструкция. Понимаете, одно дело просто поменять ячейку для присоединения на подстанции, а второе – это целую подстанцию строить или делать реконструкцию", - отметил Максим Сысоев.

Как ранее сообщалось, в Минэнерго считают RAB-тариф единственно возможным для инвестирования в электросети.