Святослав Пискун стал советником Венедиктовой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила 61-летнего председателя Союза юристов Украины, экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах. Копию приказа от 27 июля обнародовал в своем Facebook другой экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Рядом он разместил фото нового руководителя делегации Украины на переговорах в Минске, 86-летнего Леонида Кравчука и подписал: "В бой идут одни... молодые лица".

В пресс-службе Офисе генпрокурора подтвердили hromadske назначение Пискуна советником Венедиктовой.

РБК-Украина также подтвердил новую должность Пискуна.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.

Кроме того, Пискун является депутатом 5 и 6 созывов Верховной Рады.