Киев попал в зеленую зону карантина
В красную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновецкой области
Киев попал в зеленую зону карантина. Об этом заявил Министр охраны здоровья Максим Степанов на брифинге по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Зоны карантина на 31.06 выглядят так:
Ранее Фокус писал, какие условия ждут каждую из зон.
- Зеленая зона - будет обязательным выполнение всех правил карантина, установленных ранее, а именно: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.
- Оранжевая зона – все запреты, действительные для "желтой" зоны. Кроме того, будет запрещена работа турбаз, кроме отелей. Как только район переходит в оранжевую зону, тут же закрываются спортзалы, детские лагеря, отменяется плановая госпитализация больных.
- Красная зона – это самая критическая, в которой закрывается все. Как было во время карантина в марте-апреле.
Напомним, ранее стало известно, по каким критериям будет происходить деление на зоны в условиях адаптивного карантина с 1 августа.