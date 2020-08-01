Сегодня, 1 августа, в Одессе и Николаеве начали работать платные VIP-камеры в СИЗО.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.

"У жителей села Вилларибо и Виллабаджо снова праздник. Но в Вилларибо есть платная камера в следственном изоляторе, а в Виллабаджо – только бесплатные. Поэтому в Вилларибо праздновать спокойнее. Это я к чему? Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли ощущать дискомфорт. Ну а мы же клиентоориентированные. Где клиенты – там и мы. Поэтому с сегодняшнего дня здесь начинают работать две платные камеры, одна – для двоих, другая для трех человек", – написал Малюська.

Глава Минюста также показал, как выгладят такие камеры. В частности, там есть удобные кровати, стол со стульями, мини-кухня, душ и живые цветы.

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, там есть еще кондиционер, бойлер, микроволновка, холодильник, телевизор и санузел.

Денис Малюська также отметил, что в Одессе цена на платные камеры выше, чем в Николаеве. Так, в Одессе сутки в такой камере обойдутся в 985 грн, неделя – 3 502 грн, а месяц – 4 093 грн. В Николаеве дешевле: сутки – 452 грн, в неделю – 1 540 грн, месяц – 3 666 грн.

"Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру", – советует министр юстиции.

Кстати, Министерство юстиции Украины опубликовало анонс открытия VIP-камеры в Одесском следственном изоляторе еще 29 июля. Сообщалось, что на мероприятие, запланированное на 1 августа, прибудет Денис Малюська в сопровождении заместителя Елены Высоцкой.

Кстати, недавно в Ровенском СИЗО показали платную камеру повышенного комфорта. Добавим, что платные камеры в СИЗО – это экспериментальный проект, который продлится два года. Платные камеры уже открыли в СИЗО Киева, Запорожья, Львова, Чернигова, Хмельницкого, Харькова.

Кроме того, можно приобрести подарочный сертификат на пребывание в камере повышенного комфорта. Эту услугу недавно анонсировал министр юстиции Денис Малюська, который с полной уверенностью заявил, что этот сертификат будет хорошим подарком на день рождения любому украинскому чиновнику. Сам сертификат действителен полгода. После этого потраченные на сертификат деньги не возвращаются, а поступают в качестве благотворительной помощи СИЗО, в котором он был куплен.

По данным на конец мая 2020 года в VIP-камерах Лукьяновского СИЗО находились два человека.