Статистика коронавируса в Украине на 4 августа: больше тысячи новых случаев за сутки
Во Львовской области уже более 10 тысяч случаев коронавируса.
По состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев достигло 74 219, из них 1 764 скончались (+26 за сутки), 40 613 пациентов выздоровели (+737). Таким образом, продолжают болеть 31 842 человека.
С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 10 067 заболевших (+146 за сутки);
– Киев – 8 662 (108);
– Ровенская – 6 355 (85);
– Черновицкая – 6 229 (86);
– Закарпатская – 5 384 (66);
– Ивано-Франковская – 5 041 (127);
– Волынская – 4 008 (59);
– Харьковская – 4 093 (143);
– Киевская – 3 877 (32);
– Одесская – 3 545 (63);
– Тернопольская – 3 121 (8);
– Винницкая – 2 848 (33);
– Житомирская – 1 967 (19);
– Днепропетровская – 1 459 (21);
– Хмельницкая – 1 200 (11);
– Черкасская – 955 (1);
– Донецкая – 903 (5);
– Черниговская – 909 (9);
– Запорожская – 851 (5);
– Кировоградская – 711 (-);
– Николаевская – 648 (6);
– Сумская – 560 (19);
– Полтавская – 466 (7);
– Херсонская – 230 (-);
– Луганская – 130 (2).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.