Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский, который подрался в одном из киевских ресторанов из-за подозрений в измене жены, публично принес извинения пострадавшему.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Разобравшись с ситуацией по поводу конфликта, который случился накануне, я хочу принести извинения Шахету Юрию и его семье за то, что, не владея достоверной информацией, обвинил его в связи с моей женой Алисой Стрихарской. Как выяснилось, отношений у них нет. Также хочу извиниться за неправомерные действия знакомого относительно Шахета Юрия. К драке и другим обстоятельствам не имею отношения", – сказал народный депутат.

Как сообщалось ранее, мужчину, похожего на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского, запечатлела камера наблюдения в одном из киевских ресторанов. Мужчина отводит в сторону неизвестную женщину, а когда ее спутник пытается пройти к ним, начинает его бить.

Комментируя инцидент в ресторане, Стрихарский заявил: "Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил, и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел".

Позже, народный депутат отметил, что не имел к драке никакого отношения. Более того, он утверждает, что помог остановить потасовку.

Андрей Стрихарский – член комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее в сети опубликовали видео драки с участием нардепа в ресторане на Крещатике. На нем видно, как Кива подходит к мужчине и совершает действие, похожее на удар головой, после чего получает удар в ответ. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман. Согласно данным из открытых источников, Майман принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киева.

Илья Кива заявил, что причиной драки с ветераном АТО Михаилом Майманом в столичном ресторане стала просьбе не употреблять нецензурную лексику.