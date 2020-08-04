«Инвесторам важны реформы и простота доступа к инфраструктуре», - президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков

Подключение к электросетям не должно быть проблемой в Украине. В ближайшее время систему необходимо максимально упростить, чтобы не отталкивать иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать средства в украинский рынок. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, комментируя внедрение стимулирующего RAB тарифа для увеличения инвестиций и обновления электросетей.

Геннадий Чижиков считает, что упрощение и удешевление подключения к электросетям могло бы стать сигналом для инвесторов. По его мнению, RAB тариф позволит инвестировать в сети, обновить их и снизить цену на подключение новых объектов к электроинфраструктуре.

«Это большая бюрократия и бизнесу не понятно, почему он должен за свой счёт построить подстанцию, и ещё деньги заплатить. Это никуда не годится. Поэтому сейчас бизнес очень заинтересован, чтобы подключение к электросетям не было проблемой. Построение рыночных отношений важно. Бизнес этого ждёт, и иностранцы готовы инвестировать», - подчеркнул Геннадий Чижиков.

По словам Геннадия Чижикова, в Украине есть определённый прогресс с упрощением условий для подключения к эоектросетям по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Это повлияло на инвестклимат страны - в рейтинге Doing business-2020 Украина поднялась на 7 пунктов, заняв 64-ю строчку из 190 стран.

Для развития успеха эксперт предлагает воспользоваться опытом, в частности, Турции. "У них создано порядка 280 индустриальных зон, где действуют особые условия. Компания заходит в такой парк, и она больше с государством практически не имеет дела. Там обеспечивается доступ к электроэнергии, к газу. Коммуникации для инвестора идут только через администрацию парка. Такие точечные объекты могли бы быть очень привлекательными для иностранцев. Но сначала мы должны сами туда начать инвестировать", - отметил Геннадий Чижиков.

Как ранее сообщалось, в Минэнерго считают, что введение RAB-тарифов – важнейший механизм для дальнейших инвестиций в сети операторов систем распределения.

Ранее Экспертный Совет при Министерстве энергетики высказался за введение RAB-регулирование по европейскому образцу. Его ключевые особенности - единая база активов и ставка доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация настаивает, что при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирования, а именно - избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала – WACC.