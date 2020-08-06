В течение последних 10 дней у нас нет раненых и погибших на Донбассе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за соблюдение режима тишины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже больше недели на Донбассе нет ни раненых, ни погибших.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
"На протяжении последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-либо наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – отметил он.
В четверг, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой на Донбассе.
Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.