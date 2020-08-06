В течение последних 10 дней у нас нет раненых и погибших на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже больше недели на Донбассе нет ни раненых, ни погибших.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"На протяжении последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-либо наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – отметил он.

В четверг, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой на Донбассе.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.