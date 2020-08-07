Первое, второе и компот. Зеленскому понравилось, как кормят военных в зоне ООС

Президент сказал, что для понимания того, что происходит на Донбассе, необходимо говорить с военными и гражданскими, а иногда даже с ними выпить.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс пообедал вместе с военнослужащими в зоне ООС и остался доволен рационом. Об этом сообщает LB.ua.

"Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что военные в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Действительно очень много. Как говорится – и первое, второе и компот. Все было, и даже печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью где-то в 10-11 прийти, как ребята говорят, можно еще и "бутрики" съесть", – сказал президент на брифинге в Марьинке.

Он добавил, что для понимания того, что происходит на Донбассе, необходимо говорить с военными и людьми, которые там проживают, а иногда даже с ними выпить.

"Чтобы понять все, что происходит надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать тоже", – отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что Украина не собирается никому сдавать свои территории.

"Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия. Мы с ребятами вместе поели, пообщались. Заходили там, где они ночуют, а у всех рисунки от детей – "возвращайтесь живые", "возвращайтесь домой", – рассказал Владимир Зеленский .

Президент второй день находится в Донецкой области и проверяет ситуацию вдоль линии разграничения. Он ночевал на объекте, где расположены бойцы Объединенных сил.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что эффективность объявленного в конце июля перемирия на Донбассе подтверждается значительным снижением напряженности на линии фронта.

В полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.