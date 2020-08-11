Статистика коронавируса в Украине на 11 августа: количество новых случаев остается на высоком уровне

За сутки больше новых случаев обнаружили во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129) и Ивано-Франковской (114) областях. В Киеве зафиксировали 123 новых больных.

По состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 83 115 человек, из них 44 934 пациентов выздоровели, а 1951 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 36230 человек.

За сутки больше новых случаев обнаружили во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129) и Ивано-Франковской (114) областях. В Киеве зафиксировали 123 новых больных.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 11 142 заболевших (161 за сутки);

– Киев – 9687 (123);

– Ровенская – 7018 (95);

– Черновицкая – 6867 (90);

– Закарпатская – 5875 (66);

– Ивано-Франковская – 5911 (114);

– Харьковская – 5030 (129);

– Волынская – 4375 (48);

– Киевская – 4239 (42);

– Одесская – 4364 (134);

– Тернопольская – 3375 (51);

– Винницкая – 3002 (17);

– Житомирская – 2178 (24);

– Днепропетровская – 1571 (-);

– Хмельницкая – 1376 (8);

– Черкасская – 1039 (3);

– Донецкая – 982 (6);

– Черниговская – 1038 (14);

– Запорожская – 959 (6);

– Кировоградская – 725 (1);

– Николаевская – 729 (13);

– Сумская – 702 (3);

– Полтавская – 503 (6);

– Херсонская – 271 (2);

– Луганская – 157 (2).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, что в стране до 31 августа действует карантин и разделение на зоны. Соответственно, ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.