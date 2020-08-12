Более сорока украинцев не смогли вылететь в ОАЭ из-за не того теста на коронавирус

В руководстве украинской авиакомпании объяснили, что получили требования от Эмиратов и не могут ими пренебрегать.

Из аэропорта "Борисполь" (Киев) не смогли вылететь на самолете в Дубай 43 пассажира. Причиной этому стали новые правила карантина, которые ввели ОАЭ, передает телеканал "Украина 24".

Туристка Юлия Ковалева говорит, что узнала об изменении правил полета уже в аэропорту. Ее не захотели пускать на борт самолета, так как тест на коронавирус был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.

"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... Мы общались со всем аэропортом, с девушками – никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было", – возмутилась она.

Примечательно, что некоторые пассажиры в срочном порядке взяли билеты на рейс другой арабской авиакомпании в Дубай и у них проверили только наличие теста.

"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", – рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.

В руководстве украинской авиакомпании объяснили, что получили требования от Эмиратов и не могут пренебрегать ими. Также там пояснили, что предупредили пассажиров о новых правилах письмом и сообщением на сайте.

В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета.

Кроме того, на скандал отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Минздрава.

Отметим, власти Черногории позволили украинцам въезжать в страну без дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что постояльцам турецких отелей запретили самостоятельно накладывать себе еду в тарелки на "шведских столах".

Минздрав Болгарии разрешил украинцам с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и без прохождения 14-дневного карантина.

А Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд иностранцам.