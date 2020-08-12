Хищения у "Нафтогаза" на 729,8 млн: о подозрении сообщили 4 директорам и советнику

Это уже второй выявленный следователями эпизод кражи газа.

НАБУ разоблачило пятерых лиц, которые совершили хищение газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 729,8 млн грн., сообщает пресс-служба НАБУ.

В списке:

двое экс-директоров – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия-Новояворовск"; экс-технический директор ООО "Энергия-Новый Раздол"; экс-финансовый директор двух предприятий-ООО "Энергия-Новый Роздол" и ООО "Энергия-Новояворовск"; физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия".

"По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных", – сказано в сообщении.

Прибыльность производства электричества ТЭЦ из-за этих действий превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф).

В 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия – Новояворовск", досудебное расследование продолжается с июня 2018 года.

Напомним, ранее СБУ во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины предупредила противоправную сделку с присвоения природного газа на 250 млн гривен.