В Беларуси задержали девять украинцев и избили фотожурналиста, – МИД

В Витебске задерживали 9 граждан Украины в связи с "административными правонарушениями".

Во время массовых акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. Фотожурналист уже выписан из больницы.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений", – говорится в сообщении.

После оказания помощи, в тот же день он был выписан. В посольство не обращался.

Кроме того, в Витебске были задержаны девять граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". После вмешательства посольства на следующий день граждане Украины были освобождены.

В настоящее время посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации.

Как поясняет Telegram-канал "Легитимный", белорусские силовики относятся к иностранным гражданам жестче, чем к своим. Они считают, что каждый иностранец – это потенциальный "куратор" цветной революции или обученный провокатор.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.