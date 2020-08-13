"Батькивщина" в регионах начала атаку на только что разрешенный игорный бизнес

Эта партия также обещает обратиться в Конституционный суд для отмены закона об игорном бизнесе, который на днях подписал президент.

Депутаты Тернопольского облсовета на очередной сессии 11 августа поддержали инициированный представителями "Батькивщины" решение о запрете игорного бизнеса на территории области. Об этом сообщил председатель местной партийной организации Василий Деревляный.

Также по инициативе по инициативе "Батькивщины", городской совет Боярки (Киевская область) 13 сентября запретил игорные заведения в городе.

Запорожский районный совет, который возглавляет представитель "Батькивщины", 20 июля принял решение о запрете игорного бизнеса на территории района.

Глава партии Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция выступала "категорически против превращения нашего государства в страну казино и игровых автоматов". Местные депутаты этой политсилы начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса – такую ​​возможность им дает закон о местном самоуправлении.

А центральный офис "Батькивщины" готовит представление в Конституционный суд, так как считает закон об игорном бизнесе противоречащим Основному закону страны.

Напомним, новый закон легализирует игорный бизнес и вводит его государственное регулирование. Он позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы, в том числе и в интернете, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн-покера. Также вводится уголовна ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Размещение казино разрешается в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.