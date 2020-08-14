Зеленский о событиях в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан, и всегда это будет делать

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине переживают за все, что происходит в Беларуси и призвал власти соседней страны воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украина заинтересована в мирной, демократической и суверенной Беларуси.

"Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", – сказал Зеленский.

Комментируя освобождение задержанных в Беларуси украинских журналистов, президент подчеркнул, что Украина умеет защищать своих граждан, и всегда это будет делать.

"Сегодня, после наших настойчивых действий, были, наконец, освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина...Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят... Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", – сказал глава государства.

Президент также заверил, что Украина будет добиваться освобождения еще одного украинского гражданина Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева. Позже стало известно еще об одной задержанной украинке - Оксане Алешиной. Сегодня украинских граждан отпустили на свободу.