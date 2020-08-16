Статистика коронавируса в Украине на 16 августа: на 210 новых случаев меньше, чем днем ранее

За последние сутки от коронавируса умерли 24 человека, а оправились – 392.

По состоянию на утро воскресенья, 16 августа, в Украины было зафиксировано 1637 новых случаев коронавируса (1 847 зараженных днем ранее). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

С начала пандемии в стране зафиксировано 91 356 случаев заражения COVID-19, из которых выздоровели 47 822 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 24 человека, а оправились – 392. Общее число жертв COVID-19 в стране составляет 2068 человек.

Наибольшее число случаев коронавируса было зафиксировано в Харьковской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 11 951 заболевших (127 за сутки);

– Киев – 10 538 (146);

– Черновицкая – 7 617 (183);

– Ровенская – 7 538 (105);

– Ивано-Франковская – 6 626 (158);

– Закарпатская – 6 246 (76);

– Харьковская – 6 065 (228);

– Одесская – 4 964 (93);

– Волынская – 4 644 (54);

– Киевская – 4 530 (35);

– Тернопольская – 3 732 (97);

– Винницкая – 3 213 (38);

– Житомирская – 2 430 (53);

– Днепропетровская – 1 725 (26);

– Хмельницкая – 1 581 (42);

– Черниговская – 1 206 (32);

– Черкасская – 1 148 (34);

– Донецкая – 1 088 (15);

– Запорожская – 1 085 (33);

– Сумская – 854 (39);

– Николаевская – 808 (11);

– Кировоградская – 742 (3);

– Полтавская – 548 (4);

– Херсонская – 299 (5);

– Луганская – 178 (-).

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто считает, что при сохранении нынешней тенденции роста числа диагнозов, через неделю в Украине будет 100 тысяч заболевших.