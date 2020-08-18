Депутат райсовета на Черниговщине пойдет под суд по подозрению в "отмывании" 5,1 млн грн

Депутат-фермер заключил договор на несколько миллионов, но не выполнил обязательства.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Талалаевского райсовета Черниговской области VII-го созыва, которого подозревают в мошенническом завладении чужого имущества и "отмывании" 5,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Талалаевского райсовета Черниговской области VII-го созыва по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенным в особо крупных размерах, злоупотреблении полномочиями юридического лица частного права и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что депутат районного совета единолично основал фермерское хозяйство.

"Злоупотребляя полномочиями, он заключил договор с обществом, по которому должен был продать 2 500 метрических тонн урожая кукурузы 2018 года. ООО внесло за него предоплату в сумме 196 тыс. 625 долларов США, что составило 5 млн 183 тыс. грн. Не собираясь выполнять договор, с целью легализации присвоенных путем обмана 5,1 млн грн, фермер совершил с ними финансовые операции", - отмечается в сообщении.