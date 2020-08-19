Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 19 августа: антирекорд – почти 2000 новых случаев

Статистика коронавируса в Украине на 19 августа: антирекорд – почти 2000...

Фото: 20minut.ua

Общее количество инфицированных составило 96 403.

По состоянию на утро 19 августа, в Украине зафиксирован антирекорд – 1967 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1616). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Общее количество инфицированных составило 96 403 человека, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии от Covid-19 2144 человека.

За сутки умерли еще 28 человек, но 812 человек выздоровели.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 44 522 человека.

Наибольшее число случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), и Ивано-Франковской области (163).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 3323 (+51)
  • Волынская область - 4878 (+86)
  • Днепропетровская область - 1816 (+44)
  • Донецкая область - 1122 (22)
  • Житомирская область - 2536 (+39)
  • Закарпатская область - 6552 (+117)
  • Запорожская область - 1179 (25)
  • Ивано-Франковская область - 7122 (+163)
  • Кировоградская область - 748 (+2)
  • Киев - 10945 (+215)
  • Киевская область - 4685 (+65)
  • Львовская область - 12448 (+188)
  • Луганская область - 194 (+9)
  • Николаевская область - 857 (25)
  • Одесская область - 5281 (+123)
  • Полтавская область - 582 (+17)
  • Ровенская область - 7953 (125)
  • Сумская область - 1023 (+57)
  • Тернопольская область - 4001 (+99)
  • Харьковская область - 6607 (+247)
  • Херсонская область - 312 (8)
  • Хмельницкая область - 1678 (50)
  • Черновицкая область - 8108 (+154)
  • Черкасская область - 1175 (8)
  • Черниговская область - 1278 (+28)