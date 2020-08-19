Статистика коронавируса в Украине на 19 августа: антирекорд – почти 2000 новых случаев

По состоянию на утро 19 августа, в Украине зафиксирован антирекорд – 1967 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1616). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Общее количество инфицированных составило 96 403 человека, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии от Covid-19 2144 человека.

За сутки умерли еще 28 человек, но 812 человек выздоровели.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 44 522 человека.

Наибольшее число случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), и Ивано-Франковской области (163).

Статистика по регионам: