Специально для Odessa Classics 2020 переписывают “Beethoven variations” - новое произведение, которое ждет вся классическая Европа

20 августа в Одесской филармонии планировалась мировая премьера проекта “Beethoven variations” композитора Араша Сафаяна. Исполнить ее должны были один из ведущих пианистов Германии Себастиан Кнауэр и Камерный оркестр одесской филармонии. Но незадолго до премьеры оркестр попал в карантин: среди музыкантов обнаружили COVID и весь коллектив был вынужден уйти на самоизоляцию.

Однако, исполнение нового мирового хита решили не отменять: композитор согласился адаптировать значительную часть произведения исключительно для сольного исполнения на рояле. Прямо сейчас Араш Сафаян создает аранжировку, которую публика услышит 20 августа.

Араш Сафаян, композитор, о проекте “Beethoven variations”:

“Для меня Бетховен имеет глубокое эмоциональное значение. Именно с музыки Бетховена еще в раннем детстве в Иране началось мое знакомство с классической музыкой… Это не попытка обновить Бетховена, это не маркетинговый ход. Бетховен не нуждается в обновлении. Это старая традиция “музыка о музыке”, когда, например, Бетховен говорил: “О, мне нравится эта тема из Диабелли”, и на ее основе создавал дальше свое произведение, или Бах брал понравившуюся тему Вивальди. Бетховен - это музыка своего времени, содержащая универсальную идею, которая имеет значение и сегодня. Основой “Beethoven variations” является, конечно, тема Бетховена, а на ее материале я, как современный композитор, строю свое размышление”.

Себастиан Кнауэр, пианист:

“Я думаю, что новый проект будет хорошо принят. Он основан на балансе: с одной стороны, слушатель встречает множество знакомых мелодий. Например, 1-ю часть “Лунной сонаты”, части из “Большой сонаты для Хаммерклавира” op.106, или мотивы из медленной части 7-й симфонии Бетховена. С другой стороны, композитор Араш Сафаян внес много своего, нового, и это всегда звучит гармонично. Музыку Барокко легче использовать для ре-композиции. У Бетховена же есть свой особый стиль, который нужно учесть. Это очень претенциозная задача. Полагаю, что Араш Сафаян нашел отличный подход к Бетховену”.

Кроме “Beethoven variations”, решено сыграть произведения самого Бетховена: в нынешнем году музыкальный мир празднует его 250-летний юбилей и Odessa Classics - не исключение. На концерте прозвучат Соната ре минор и Соната до диез "Quasi fantasia", известная всем, как "Лунная соната".

Небольшой фрагмент “Beethoven variations” Себастиан Кнауэр уже представил в апреле в рамках проекта Даниэля Хоупа Hope@Home (Оба - хедлайнеры фестиваля Odessa Classics.

https://www.facebook.com/watch/?v=847911332352875

Огромный мировой успех творческому дуэту Кнауэр-Сафаян принес предыдущий проект Überbach”. В 2016 году он стал настоящей сенсацией в мире классической музыки. Это было новое прочтение вечной музыки Баха современной душой и сознанием. ECHO KLASSIK в 2017г. отметил Überbach премией как "Проект, раскрывающий границы классики". Слушатели Odessa Classics в 2018 году слышали “Überbach” в живом исполнении. А теперь Бетховен! Именно в юбилейный год великого немецкого композитора, мы услышим, как его музыка может звучать сегодня. Проект “Beethoven variations” готовит настоящий взрыв в восприятии знакомых мелодий любимого классика.