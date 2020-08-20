Статистика коронавируса в Украине на 20 августа: впервые зафиксировано более 2 000 больных
Всего в Украине с начала эпидемии выявили 98 537 инфицированных.
По состоянию на утро 20 августа, в Украине зафиксировано 2 134 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1967). Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
За этот период зафиксированы 40 летальных случаев (днем ранее – 28), выздоровел 704 пациент (812).
Всего в Украине с начала эпидемии выявили 98 537 инфицированных.
Общее количество жертв COVID-19 составляет в стране 2 184.
По словам Степанова, за сутки заболели 100 детей, 160 медработников, 407 человек госпитализировали.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 3405 (+82);
– Волынская область – 4929 (+51);
– Днепропетровская область – 1873 (+57);
– Донецкая область – 1156 (+34);
– Житомирская область – 2597 (+61);
– Закарпатская область – 6662 (+110);
– Запорожская область – 1213 (+34);
– Ивано-Франковская область – 7290 (+168);
– Кировоградская область – 749 (1);
– Киев – 11172 (+227);
– Киевская область – 4727 (+42);
– Львовская область – 12631 (+183);
– Луганская область – 204 (10);
– Николаевская область – 893 (+36);
– Одесская область – 5408 (+127);
– Полтавская область – 594 (+12);
– Ровенская область – 8091 (+138);
– Сумская область – 1078 (+55);
– Тернопольская область – 4116 (+115);
– Харьковская область – 6849 (+242);
– Херсонская область – 321 (+9);
– Хмельницкая область – 1768 (90);
– Черновицкая область – 8297 (+189);
– Черкасская область – 1200 (25);
– Черниговская область – 1314 (+36).
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.