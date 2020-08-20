В столице обучение с 1 сентября начнется в понятном для общества формате, – Кличко
При этом, по словам мэра, учебный год начнется "в новых условиях с придерживанием всех правил".
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в "понятном для общества формате" обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.
Об этом он рассказал в ходе Августовской педагогической онлайн-конференции Киева, передает Интерфакс-Украина.
"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях с придерживанием всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, не все просто, но мы с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни", – сказал мэр.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
При этом и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения — частично офлайн, частично онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
Владимир Зеленский заявил, что 1-го сентября школы смогут возобновить учебный процесс в обычном режиме, но добавил, что говорить об этом со 100%-ной уверенностью пока еще рано.