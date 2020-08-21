В "Слуге народа" объяснили, в каком случае в Украине могут отменить местные выборы

Выборы могут не состояться только по одной причине - из-за введения режима ЧП.

Намеченные на 25 октября местные выборы в Украине могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения. На данный момент нет никаких поводов для отмены местных выборов.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Думаю, что (главный санврач. - Фокус) господин Ляшко и вся команда, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решение, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах", - отметил он.

Для большей детализации, Корниенко привел в пример ситуацию, которая сложилась в стране в 2018 году, когда действующий тогда президент Петр Порошенко объявил военное положение в некоторых областях из-за нападения России на украинские корабли в Керченском проливе.

"Там не проводились выборы в объединенные общины, они проводились позже", - пояснил он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что перенести местные выборы с октября 2020 года на другое время уже невозможно.

Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов.