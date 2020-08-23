Статистика коронавируса в Украине на 23 августа: более 1900 новых пациентов с COVID-19
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выявили 104 958 инфицированных.
По состоянию на утро 23 августа, в Украине зафиксировано 1987 новых случаев коронавируса (днем ранее – 2328), что является очередным антирекордом. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
За минувшие сутки зафиксированы 27 летальных случаев (днем ранее – 37), выздоровели 300 пациентов (ранее – 657).
Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса выявили 104 958 инфицированных, 52 235 пациентов выздоровели, 2 271 человек умер.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве – 307. Также более 100 случаев в Черновицкой (213), Тернопольской (184), Ивано-Франковской (169), Харьковской (146) и Одесской (121) областях.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 13 111 заболевших (146 за сутки);
– Киев – 11 814 (307);
– Черновицкая – 8926 (213);
– Ровенская – 8460 (77);
– Ивано-Франковская – 7805 (174);
– Харьковская – 7493 (169);
– Закарпатская – 6987 (102);
– Одесская – 5909 (121);
– Волынская – 5102 (50);
– Киевская – 4952 (71);
– Тернопольская – 4626 (119);
– Винницкая – 3592 (39);
– Житомирская – 2821 (87);
– Днепропетровская – 1966 (34);
– Хмельницкая – 1946 (42);
– Черниговская – 1468 (45);
– Запорожская – 1331 (44);
– Черкасская – 1286 (38);
– Донецкая – 1234 (19);
– Сумская – 1165 (20);
– Николаевская – 981 (43);
– Кировоградская – 764 (8);
– Полтавская – 642 (6);
– Херсонская – 334 (2);
– Луганская – 243 (11).
Данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.