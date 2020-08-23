Зеленский призвал украинцев вывесить флаги из окон и попросить у Бога процветания для Украины
Сегодня в стране отмечается День государственного флага.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это – синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", – написал он.
Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту, "или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны".
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". 23 августа, в День государственного флага, во всех населенных пунктах страны, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага. В День независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах намечено проведение торжеств с участием чиновников, участников ООС/АТО и общественности.