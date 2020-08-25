В случае обнаружения COVID-19 у кого-то из учеников – весь класс должен идти на самоизоляцию
Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
Для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.
В оранжевых зонах педагогам рекомендовано носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах – просто соблюдение социальной дистанции.
По словам Степанова, допуск учителей к работе может быть осуществлен только после проведения термометрии.
"В случае подтверждения случая коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию", – добавил министр.
Напомним, в новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесточайшие меры безопасности – то есть посещение учебных заведений учащимися будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", – сказал Ляшко. А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в "понятном для общества формате" обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.