В случае обнаружения COVID-19 у кого-то из учеников – весь класс должен идти на самоизоляцию

Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

В оранжевых зонах педагогам рекомендовано носить защитные щитки, а в желтых и зеленых зонах – просто соблюдение социальной дистанции.

По словам Степанова, допуск учителей к работе может быть осуществлен только после проведения термометрии.

"В случае подтверждения случая коронавируса у кого-то из учеников - весь класс должен идти на самоизоляцию", – добавил министр.