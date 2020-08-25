"Стыдно для страны". Медработники получают на 30% меньше, чем другие специалисты, – Степанов

Глава Минздрава считает, что "заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заработная плата медицинских работников в Украине в среднем почти на 30% ниже, чем в других сферах.

Об этом он сообщил на брифинге.

Глава Министерства здравоохранения отметил, что по его мнению "заработная плата врача, который пришел после интернатуры, должна начинаться с 20-25 тысяч гривен".

"Медицинскую помощь должен предоставлять медработник, который получает конкурентную зарплату. Не может быть так, что заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране. Мне кажется, что это стыдно для страны. Я уверен, что мы исправим эту ситуацию", – рассказал он.

По словам Степанова, Минздрав работает над тем, чтобы с 1 января 2021 года зарплаты медикам были повышены.

Ранее он говорил, что минимальная зарплата врача должна быть 20-25 тыс. грн. Также он отметил, что с сентября нынешнего года врачам повысят зарплату приблизительно на 3,5 тыс. грн. А в следующем году повышение заработной платы врачам заложат в тариф.

Напомним, Степанов заявлял, что в Украине вопрос медицинских кадров стоит очень остро.