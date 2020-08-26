Статистика коронавируса в Украине на 26 августа: количество случаев перевалило за 110 тысяч
За все время пандемии в Украине зафиксировано 110 085 случаев коронавируса.
По состоянию на утро 26 августа, в Украине было зафиксировано 1670 случаев коронавируса, 36 больных умерло и 584 – выздоровели. Отметим, что 25 августа, в Украине было зафиксировано 1658 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях. В Киеве – 95 новых случаев
За все время пандемии в Украине зафиксировано 110 085 случаев коронавируса.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 13 560 заболевших (171 за сутки);
– Киев – 12 248 (95);
– Черновицкая – 9 541 (170);
– Ровенская – 8 737 (93);
– Ивано-Франковская – 8 321 (167);
– Харьковская – 7 984 (177);
– Закарпатская – 7 143 (80);
– Одесская – 6 352 (186);
– Волынская – 5 221 (34);
– Киевская – 5 211 (96);
– Тернопольская – 5 104 (181);
– Винницкая – 3 677 (28);
– Житомирская – 2 959 (36);
– Хмельницкая – 2 062 (15);
– Днепропетровская – 2 055 (5);
– Черниговская – 1 570 (18);
– Запорожская – 1 439 (32);
– Черкасская – 1 305 (5);
– Донецкая – 1 256 (18);
– Сумская – 1 269 (23);
– Николаевская – 1 023 (19);
– Кировоградская – 771 (2);
– Полтавская – 684 (7);
– Херсонская – 346 (9);
– Луганская – 247 (3).
Данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.