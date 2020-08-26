Не дали улететь. В "Борисполе" задержали иностранца, подозреваемого в убийстве женщины в Киеве

Правоохранители задержали 61-летнего иностранца в терминале аэропорта "Борисполь", когда тот намеревался улететь в другую страну. Накануне в арендованной им квартире на столичном Печерске обнаружили задушенную женщину. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Хозяин квартиры пояснил, что несколько месяцев сдает в аренду квартиру иностранцу в доме на улице Академика Филатова. "Когда он приехал в квартиру, арендатор пожаловался на плохое самочувствие и, не дождавшись приезда медиков, быстро ушел. Владельцы начали убирать квартиру и за диваном обнаружили мертвую женщину", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, между 34-летней уроженкой Одесской области и иностранцем возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 25 августа водитель Toyota Prius сбил трех студенток военного колледжа на ул. Зоологической в Киеве. В итоге двум курсанткам ампутировали ноги, за жизнь третьей борются врачи.