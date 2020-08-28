Статистика коронавируса в Украине на 28 августа: новый антирекорд
За все время пандемии в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавируса.
По состоянию на утро 28 августа, в Украине было зафиксирован антирекорд – 2438 случаев коронавируса. 866 – выздоровели. 48 больных умерло. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Отметим, что 27 августа в Украине было зафиксировано 1974 новых случаев коронавируса.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавируса.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 13 978 заболевших (215 за сутки);
– Киев – 12 719 (251);
– Черновицкая – 9 855 (155);
– Ровенская – 8 921 (103);
– Ивано-Франковская – 8 661 (176);
– Харьковская – 8 444 (242);
– Закарпатская – 7 302 (77);
– Одесская – 6 751 (214);
– Волынская – 5 320 (52);
– Киевская – 5 397 (92);
– Тернопольская – 5 478 (233);
– Винницкая – 3 800 (64);
– Житомирская – 3 063 (65);
– Хмельницкая – 2 194 (92);
– Днепропетровская – 2 162 (67);
– Черниговская – 1 676 (58);
– Запорожская – 1 487 (33);
– Черкасская – 1 390 (72);
– Донецкая – 1 318 (40);
– Сумская – 1 361 (59);
– Николаевская – 1 077 (37);
– Кировоградская – 790 (10);
– Полтавская – 705 (10);
– Херсонская – 374 (11);
– Луганская – 274 (10).
Данных из временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса в статистике нет.