Суд арестовал уже 9 подозреваемых в нападении на автобус "Патриотов – за жизнь" без права на залог

Мера пресечения – содержание под стражей в течение 60 суток без права залога. Среди задержанных – ветераны войны на Донбассе.

В Харькове Киевский районный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в нападении на автобус с активистами "Патриоты – За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мера пресечения – содержание под стражей в течение 60 суток без права залога.

Экс-командир Азова, руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин опубликовал фотографии некоторых подозреваемых в нападении на автобус.

По словам Жорина, – это Максим Гарманов – юрист, ветеран 25-ой воздушно-десантной бригады, участник боевых действий. "Зоозащитник, волонтер приютов для животных", – пишет он.

Кирилл Даценко – ветеран российско-украинской войны. Кандидат в мастера спорта по панкратиону, тренер.

"Это лишь двое из группы патриотов, которых вчера отправили в СИЗО. Их арестовали за любовь к Украине и за борьбу с теми, кто Украины ненавидит", – пишет Жорин.

Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус объединения "Патриоты – За жизнь" задержаны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "зайками" молодчиков, расстрелявших автобус под Харьковом. В то же время прокуратура предварительно квалифицировала это нападение по ч.2 ст.115 УК Украины – покушение на убийство.

По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу".

В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.