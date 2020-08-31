Необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций на существующую базу, что увеличит эффективность RAB-регулирования - ОС "Умные электросети Украины"

Для того, чтобы реформа тарифообразования на распределение электроэнергии не стала псевдореформой и принесла ожидаемые результаты, необходимо пересмотреть ставку возврата инвестиций на существующую базу активов. Об этом заявил Александр Визир, исполнительный директор Общественного Союза «Умные электросети Украины», объединяющей 14 операторов системы распределения.

Александр Визир заявил, что 26 августа было принято стимулирующее регулирование для операторов систем распределения. По его словам, это решение важно для обновления сетевой инфраструктуры. Но Регулятор не прислушался к замечаниям участников рынка.

"Все заинтересованы в европейской эффективной реформе выражали позиции, приводили аргументы, расчеты за различные параметры и подходы. Вместе с тем, отметим, что Регулятор не прислушался ко многим замечаниям экспертов и участников рынка и принял противоречивые параметры RAB-тарифа. Особенно в части начисления низкой ставки возврата инвестиций на старую базу активов ОСР ", - отметил представитель операторов системы распределения.

По мнению Визира, это может привести к дефициту инвестиционных средств в государственных ОСР, что уменьшит их цену при приватизации. Кроме того, пострадает конечный потребитель, будет дольше ждать улучшения качества обслуживания.

"ОСР будут улучшать электроснабжения значительно медленнее, чем могли бы при большем инвестировании. Конечному потребителю электроэнергии придется дольше ждать сокращения отключений, уменьшение потерь в электросетях, установления экономных "умных" счетчиков ", - отметил Александр Визир.

Третьим недостатком, эксперт назвал замедление процесса упрощения условий присоединения к электросетям: "А это значительным образом влияет на украинском рейтинг DOING BUSINESS и инвестиционную привлекательность страны".

Напомним, ранее советник Министра энергетики Сергей Чех отметил, что задача по улучшению качества электроснабжения не будет выполнено принятым НКРЭКУ параметрами.